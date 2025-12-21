Este fin de semana, la Secretaría de Seguridad del Estado informó sobre la localización y posterior quema de miles de plantas de presunta marihuana, ubicadas en un predio del municipio de Tequila, Jalisco.

Se destruyeron cerca de 13 mil 200 plantas

Fueron oficiales de la Policía del Estado, adscritos a la Comisaría Regional, quienes detectaron, aseguraron y destruyeron cerca de 13 mil 200 plantas de presunta marihuana, de acuerdo con las estimaciones realizadas para su conteo.

ESPECIAL / SSE

Lee también: Muere adulto mayor que paseaba en patín eléctrico por Zapopan

El aseguramiento se realizó durante el despliegue de la columna de vigilancia especial “Operativo Invernal 2025”, en la Delegación El Salvador. Mediante este operativo, los uniformados estatales detectaron el predio, ubicado en una brecha de terracería que va de la carretera a Amatitán hacia el poblado de El Mirador, “en el que a simple vista se apreciaban varias plantas con las características de la marihuana”, refirió la Secretaría de Seguridad.

En conjunto, alcanzaban un peso aproximado de 20 toneladas

Al aproximarse al sitio, los elementos confirmaron que se trataba de plantas de hasta 1.3 metros de altura, en un terreno de aproximadamente 110 metros de largo por 30 metros de ancho. Se estimó que, en conjunto, alcanzaban un peso aproximado de 20 toneladas y, de manera extraoficial, se informó que el vegetal podría alcanzar un valor de hasta 14 millones de pesos (MDP) en el mercado.

ESPECIAL / SSE

Te puede interesar: Cae banda dedicada al robo de casas; operaba en el AMG

“De lo anterior, se notificó a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), quien ordenó la toma de muestras y la posterior destrucción en el sitio”, finalizó la Secretaría de Seguridad mediante un comunicado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS