Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 22 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este lunes 22 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16