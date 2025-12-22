Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 22 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 22 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 20%.Martes 23 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos