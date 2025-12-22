Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 22 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 22 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 20%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 23 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

