Hacienda defiende verificación y calificación crediticia en glosa

El secretario de Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, compareció ante el pleno del Congreso del Estado, como parte de la glosa del primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus.

Diputados locales concentraron sus cuestionamientos al funcionario sobre el programa de verificación vehicular y el paquete 3x1, que incluyó el pago del refrendo y reemplacamiento durante 2025, así como el condicionamiento de cambio de placas con la verificación, la no gratuidad del programa y el subsidio a las empresas operadoras de verificentros.

El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo, cuestionó que la verificación no es gratuita, debido a que el Estado destina el pago de 900 millones de pesos al pago de la operación de los centros de verificación.

"No es gratuita la verificación vehicular, porque en el presupuesto hay un rubro por el cual se paga a una empresa privada por la realización de esa verificación vehicular por un monto de casi mil millones de pesos anuales. Sin embargo, no hay ninguna corroboración o comprobación por parte de la autoridad ambiental de que haya mejorado esta medida en la calidad del aire".

EL INFORMADOR / M. HERNÁNDEZ

A este cuestionamiento, se sumaron diputadas y diputados como Tonantzin Cárdenas, Yussara Canales e Itzul Barrera, quienes recriminaron el subsidio al programa de verificación por parte del Estado.

En respuesta, Luis García defendió que el programa de verificación es gratuito. "Quien ya hizo la verificación, no se les cobró, no pagaron un solo peso. La verificación les cuesta cero pesos, no se les ha cobrado un solo peso".

El funcionario afirmó que el paquetazo 3x1 de este año, ha permitido aumentar las verificaciones y cambio de placas, así como incrementado los ingresos, por ejemplo, al mencionar que suman más de 900 mil verificaciones hechas y más de 800 mil cambios de placas.

También aseguró que la calificación crediticia de Jalisco es buena, aunque requieren más recursos federales para proyectos de inversión.

Te puede interesar: Conoce los requisitos para renovar el trámite de Beneficencia del Siapa

Por otro lado, Luis García insistió en que, si bien han crecido las aportaciones y participaciones del Gobierno Federal, no hay recursos para proyectos de inversión:

"Hay una centralización del gasto público federal. No hay recursos destinados para proyectos significativos de gran calado que necesita la entidad. Pongo ejemplos: una presa, una línea de transporte, el mantenimiento de una red de carreteras", dijo.

Y ante la falta de recursos, no descartó la contratación de deuda: "No está solicitándose monto para endeudamiento. Sin embargo, cualquier contingencia que pudiese presentarse y de la cual fuera necesario acudir a estas herramientas, por supuesto que lo haremos".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV