La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó los resultados de las diversas acciones de seguridad ocurridas del 1 al 6 de diciembre. A continuación un recuento de los hechos.

En la colonia La Penal, con el Operativo Puma, se logró la detención de cuatro sujetos que habrían privado de la libertad a un ciudadano. Los señalados subieron a la víctima a la fuerza a un vehículo en General Rebolledo Vivas Guillén entre la calle Álvaro Obregón y la avenida Francisco Javier Mina.

Para detenerlos, los oficiales de la policía de Guadalajara, debieron realizar una persecución vehicular.

En la colonia La Loma, elementos del Escuadrón Motorizado Gamas, detuvieron a José del Refugio "N" de 54 años de edad por presuntamente haber entrado a robar un domicilio ubicado en Edison entre Rafael Lucio y Linda Vista. El sujeto habría ingresado al lugar tras amagar a una persona con un cuchillo.

En la colonia Santa Teresita, policías de Guadalajara detuvieron a Marcos Mauricio "N" de 29 años de edad. El sujeto habría entrado a robar a una tienda de abarrotes, llevándose cerca de 600 pesos en efectivo tras amenazar a las empleadas con un cuchillo.

En la colonia Morelos, en el cruce de 8 de julio y Gorrión, oficiales detuvieron a Erik "N" de 38 años de edad, quien presuntamente robó una tienda de convivencia, de la cual extrajo alrededor de mil 400 pesos en efectivo. El sujeto amagó al dependiente de la tienda con una pistola de gas.

En la colonia Lomas del Pedregal se detuvo a un sujeto por presuntamente robar una tienda de abarrotes ubicada en Felipe López y Diego Montenegro. El ahora aprehendido pretendía llevarse cerca de mil 30 pesos en efectivo y diez cajetillas de cigarro. El sujeto habría amenazado al propietario del negocio con un cuchillo.

En la colonia Independencia Oriente se detuvo a José Ignacio "N" de 31 años de edad por presuntamente haber robado la mochila a una mujer e intentó darse a la huida por la calle Montes Pirineos y Salvador Quevedo y Zubieta, pero fue asegurado por oficiales.

En la colonia La Penal, se capturó a José "N" de 36 años de edad tras haber mostrado una actitud inusual y al ser revisado conforme a protocolo se le aseguró una pistola hechiza con un tiro útil.

Por último, policías de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara frustraron el secuestro virtual de una joven de quince años y la rescataron en un Centro Comercial. Los oficilaes recibieron el reporte de una posible extorsión en curso, por lo que los uniformados se entrevistaron con la persona que reportó quien narró que a través de llamadas la solicitaban 100 mil pesos para la liberación de su hija. Posterior a ello, se desplegó un operativo de búsqueda de la menor. La chica había sido solicitada a desplazarse a un centro comercial en la colonia Lagos Olímpica

