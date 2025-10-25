Elementos de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara detuvieron a un sujeto y a un menor que habrían robado autopartes en la colonia Las Conchas del municipio.

Los oficiales se encontraban patrullando en un recorrido de vigilancia cuando una persona les solicitó apoyo porque le habrían robado autopartes a su vehículo. Los presuntos responsables al notar la presencia policial se subieron a un vehículo e intentaron darse a la huida, pero tras una persecución fueron interceptados en el cruce de Nicolás Bravo y Los Ángeles.

Tras la revisión conforme a protocolo, se les aseguraron varias autopartes de al menos cinco vehículos con un valor estimado de 150 mil pesos.

Los detenidos se identificaron como Omar Ulises "N" de 24 años de edad y un menor de 16 años. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal e integrar su carpeta de investigación.

OB