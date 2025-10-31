Qué hacer en Guadalajara del 31 de octubre al 2 de noviembre: Festivales, conciertos y más

La Perla Tapatía se prepara para arrancar uno de los fines de semana más emocionantes del año , pues más allá de los miles de eventos y actividades que normalmente ofrece, ahora se suman todas las celebraciones del Día de Muertos.

Guadalajara es una ciudad que, con la llegada de noviembre y los días festivos, se pinta de magia y color. En sus calles podrás encontrar todo tipo de escenarios fantásticos para disfrutar acompañado de amigos y familiares.

Desde conciertos y festivales hasta eventos deportivos y experiencias inmersivas, la capital jalisciense tiene de todo un poco para satisfacer todos los gustos y preferencias.

Así que, si aún no tienes un plan definido para este fin de semana o quieres conocer todas las opciones que la metrópoli tiene para ti, aquí te compartimos todo lo que puedes hacer del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.

En vísperas del Día de Muertos llega el Festival del Pan de Muerto 2025, que se celebra todo el fin de semana en el Parque Monterrey y el Club de Leones, donde podrás degustar las mejores versiones de este tradicional postre.

Asimismo, el Festival de Otoño 2025 abrirá sus puertas en Casa Nido durante todo el fin de semana, ofreciendo actividades en varios horarios para disfrutar en familia .

Las Fiestas de Octubre, con su feria y conciertos, continúan en la Explanada del Auditorio Benito Juárez desde las 10:00 horas.

Los amantes de la música podrán disfrutar el viernes 31 de octubre del concierto de Pimpinela en la Arena Guadalajara a las 21:00 horas, así como del show de Henri Bergmann en Morelos 1537, también a las 21:00 horas.

Para quienes buscan experiencias artísticas, Viva la Tinta: Tattoo & Arts Festival se realiza todo el fin de semana desde las 11:00 horas en el Salón Fiesta Guadalajara.

El deporte también tiene su lugar: la Liga MX Femenil, con el partido entre Chivas y Necaxa, se juega el viernes 31 a las 17:00 horas en el Estadio Akron.

La tradición se vive con Calaverandia 2025, que abre sus puertas todo el fin de semana a las 19:00 horas en el Parque Ávila Camacho , mientras que Cerveza Fortuna se celebra el viernes a las 18:00 horas en Carretera Guadalajara-Nogales No. 4380.

El sábado 1 de noviembre arranca con la Fiesta de Halloween en el Bar Anestesia Post-Punk desde las 11:00 horas, y por la noche, el Candlelight: Celebrando el Día de Muertos ilumina el Hotel Gran Casa Xalisco a las 21:00 horas.

Ese mismo día, los fanáticos del rock podrán disfrutar del Lost Acapulco Tour 30 años en el Foro Independencia a las 20:00 horas, y Luli Pamplín se presenta en la Arena Guadalajara a las 17:30 horas.

Del sábado 1 al martes 4 de noviembre, el Festival entre Jarabes y Sones se celebra en el Foro de Arte y Cultura desde las 13:00 horas, mientras que el sábado 1, la Liga MX enfrenta a Atlas contra Toluca en el Estadio Jalisco a las 16:00 horas.

La Experiencia Cempasúchil se ofrece el sábado 1 y domingo 2 desde las 09:30 horas en el Rancho San Juan Diego.

El domingo 2 de noviembre, el Campeonato Charro se celebra a las 12:00 horas en el Lienzo Charro de la Expo Ganadera Jalisco , mientras que por la noche, el Candlelight: Ed Sheeran se encuentra con Coldplay se presenta en el Hotel Gran Casa Xalisco a las 19:00 horas, seguido del Candlelight: Tributo a José José en Casa Xalisco a las 21:00 horas.

En caso de que prefieras algo más relajado, recuerda que la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) ofrecerá funciones todo el fin de semana, con películas y proyecciones especiales de temporada.

Sin duda , Guadalajara se convierte en un destino lleno de cultura, música y tradición, ofreciendo un fin de semana completo para disfrutar en familia, con amigos o en solitario, mientras se vive la magia del Día de Muertos en cada rincón de la ciudad.

