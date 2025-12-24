Otro motociclista perdió la vida esta mañana en calles de la Zona Centro de Guadalajara. Los hechos ocurrieron, en esta ocasión, en el cruce de las calles Juan N. Cumplido y Hospital.

A partir de un reporte a los números de emergencia elementos de la comisaría de Guadalajara acudieron al punto, encontrando sobre la vía al conductor de una motocicleta, por lo cual se solicitó el apoyo de servicios médicos, mismos que, a su llegada, confirmaron la muerte del hombre, de quien no se brindaron mayores datos. Tampoco se brindó mayor información sobre cómo ocurrieron los hechos.

De esta forma son dos los motociclistas quienes pierden la vida en percances viales sucedidos esta mañana en la Zona Centro de Guadalajara en vísperas de Nochebuena.

Por la mañana se informó de otro caso, en el cual una mujer motociclista fue hallada sin vida en el cruce de la avenida Federalismo y la calle Garibaldi. A su llegada, elementos de la Policía Vial y de la Policía de Guadalajara se percataron de que la mujer motociclista presuntamente había sido impactada por otro vehículo, el cual habría huido del lugar.

En ambos casos los cuerpos de las víctimas fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense en espera de que sean reconocidos oficialmente por sus familiares, mientras que el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal deberá encargarse de las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidades.

