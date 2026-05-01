Un hombre de 24 años fue localizado sin vida la mañana de este viernes en la colonia Guayabitos, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, con signos de violencia y lesiones en el cráneo.

El acontecimiento fue reportado alrededor de las 07:04 horas mediante el sistema C5, después de que se informara sobre una persona inconsciente tirada en la vía pública sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre San Carlos y San Odilón.

De acuerdo con el reporte oficial, al arribo de las autoridades localizaron a la persona tendida sobre la vía pública, la cual se encontraba inconsciente y con líquido hemático en el rostro y la nuca. El hombre vestía camisa azul, pantalón de mezclilla azul y una prenda obscura alrededor del cuello.

Te puede interesar: Clausuran centro de rehabilitación en Tlaquepaque por presunta privación de la libertad

Posteriormente se dio cita al lugar una ambulancia TP-01 con paramédicos, los cuales confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y que presentaba un estado de rigidez con aproximadamente seis horas de evolución.

Además, el personal médico señaló que la posible causa de muerte habría sido un golpe contundente en el cráneo.

En el sitio también se presentó una persona que se identificó como familiar del fallecido, quien indicó que el hombre tenía 24 años de edad.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre posibles responsables ni sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Las autoridades señalaron que en el lugar no fueron localizados indicios relacionados con la agresión.

Elementos policiales dieron aviso al agente del Ministerio Público, quien tomó conocimiento del caso y ordenó el inicio de las investigaciones correspondientes.

La zona permanece resguardada por las autoridades mientras se realizan los procedimientos correspondientes derivados del acontecimiento reportado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB