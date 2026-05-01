La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo domingo 3 de mayo habrá modificaciones viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) debido a que se realizará el Gran Giro Guadalajara 2026.

Para entender mejor: Presentan novena edición del Gran Giro Guadalajara

Los cierres viales se implementará el domingo 3 de mayo en un horario de 5:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las siguientes vialidades:

Avenida Ignacio L. Vallarta ( donde será la salida y retorno).

Glorieta La Minerva.

Avenida Circunvalación Agustín Yañez.

Calle Francisco Javier Gamboa.

Avenida Lázaro Cárdenas.

Avenida Adolfo López Mateos.

Anillo Periférico Manuel Gómez Marín.

Avenida Niño Obrero (a la altura de las Avenidas Lázaro Cárdenas Poniente e Ignacio L. Vallarta)

CORTESÍA

Puedes conocer más a detalle los cierres viales en el siguiente mapa:

La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan agradeció a las y los ciudadanos y pidió tomar sus precauciones durante sus trayectos del domingo.

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Alistan el Giro de Guadalajara 2026

La emoción del ciclismo vuelve a encenderse en Guadalajara con la novena edición del Gran Giro Guadalajara 2026, que reunirá a mil participantes en un desafiante recorrido por las principales avenidas de la ciudad; la competencia se llevará a cabo el domingo 3 de mayo a partir de las 07:00 horas, con una bolsa de premios que asciende a 250 mil pesos.

El evento contará con dos modalidades diseñadas para poner a prueba la resistencia de los competidores: el Medio Fondo, de 75 kilómetros, y el Gran Fondo, con un trayecto de 150 kilómetros. La salida y meta estarán ubicadas sobre la avenida Vallarta, cerca de su cruce con avenida José María Morelos, mientras que el recorrido abarcará importantes vialidades como Anillo Periférico, Lázaro Cárdenas y López Mateos, entre otras.

De acuerdo con la coordinadora de Construcción de Comunidad del Gobierno de Guadalajara, Crystal Zavala este tipo de actividades buscan fomentar que la ciudadanía se apropie de la ciudad y aproveche los espacios públicos para su disfrute.

Con información de Andrea Garcia.

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