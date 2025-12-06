Integrantes de la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, ubicada en el municipio de Villa Guerrero, exigieron justicia en la Feria Internacional del Libro (FIL) por el asesinato de uno de sus integrantes, Marcos Aguilar Rojas, ocurrido el pasado 26 de noviembre.

Aquel día, el hombre fue asesinado a balazos mientras que su hermano, Gabriel, resultó lesionado. Ambos pertenecen a la comunidad indígena tepehuana y wixárika de aquel municipio y denuncian que han sido violentados y agredidos desde hace años.

Ramiro Reyes Márquez, representante agrario y quien acudió a la rueda de prensa realizada en la FIL, reclamó que se debe castigar a los criminales, acusando que enfrentan conflictos porque se buscan adueñar del territorio de la comunidad indígena.

“No queremos que siga pasando lo mismo, que se castigue a los malhechores porque si vamos a seguir así, no salimos de donde estamos, del hoyo donde estamos y ahorita estamos gritando a todas las organizaciones, a todos los gobiernos que nos atienda. Que si nos están matando por nuestras tierras, no es justo”.

Mario González de la Cruz, integrante y represante de la comunidad, exige resolver y atender la problemática y deja en claro que no son la única comunidad que afrontan problemas similares.

“Pedirles a las autoridades que les compete a resolver este tipo de problemas que están pasando en las diferentes comunidades, no únicamente en la comunidad de San Lorenzo. Hace tiempo que han venido surgiendo estos problemas por el territorio y las autoridades que les compete lo dejan impune y no hay aclaraciones”.

Si bien, solamente el caso de Marcos Aguilar Rojas sería el primero que se contabilice como asesinato, anteriormente se han documentado más agresiones contra los integrantes de aquella comunidad: documentan desapariciones de Catarino Aguilar y Noé Valentín Aguilar Rojas; y agresiones contra Rafael Reyes y Ricardo de la Cruz González.

Organizaciones civiles demandan justicia al Gobierno de Jalisco y a la Federación para evitar que se repita el crimen y garantizar la protección de la comunidad. María González Valencia, de IMDEC, acusó que no se trata de un hecho aislado, ya que se han registrado al menos 10 asesinatos de activistas en Jalisco durante el primer año de la administración federal de Claudia Sheinbaum y la estatal encabezada por Pablo Lemus. Por ello, exigen reforzar el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, al asegurar que la comunidad de Azqueltán forma parte de dicho mecanismo, pero aun así, han ocurrido crímenes en su contra.

Adriana Cadena de la organización Tsikini, reclamó que también se han registrado asesinatos de otras comunidades indígenas de Jalisco como la nahua de Ayotitlán, el caso más reciente es el de Higinio Trinidad de la Cruz, ocurrido en el año 2023 y relacionado a la defensa de la tierra contra actividades mineras.

AO

