Elementos de la Comisaría de Tlajomulco de Zúñiga detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la biodiversidad, luego de ser sorprendido en posesión de un halcón Caracara.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia de los policías municipales sobre el Nuevo Periférico al cruce con la calle Juan Pablo II, en la colonia El Refugio, en donde los oficiales avistaron a un hombre que caminaba cargando entre sus brazos a un ejemplar con características de ave rapaz.

Al realizar la inspección, el hombre, identificado como Miguel “N” de 37 años, manifestó haber encontrado al animal en calles aledañas y decidió retenerlo por cuenta propia.

Por ello, se solicitó mando y conducción del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo cual, el hombre fue detenido y puesto a disposición en las instalaciones federales para determinar su situación jurídica.

Por su parte, el ejemplar de halcón Caracara fue puesto bajo resguardo de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST), donde los especialistas realizarán la valoración médica y biológica necesaria para asegurar su recuperación y posible retorno a su hábitat.

El caracara (Caracara plancus) es un ave rapaz de la familia de los falcónidos, se distingue fácilmente por su rostro en color naranja y posee una gran capacidad de adaptarse tanto a entornos rurales como urbanos. Esta especie juega un papel ecológico de suma importancia, ya que por sus hábitos carroñeros y oportunistas, destaca como limpiadora de ecosistemas.

La policía municipal recordó que la posesión, transporte o comercio de fauna silvestre sin la documentación legal de procedencia constituye un delito federal, por lo tanto, se exhorta a la ciudadanía a no adquirir ni mantener fauna silvestre, con el objetivo de prevenir el tráfico ilegal y contribuir a su conservación.

En caso de un hecho similar, se puede reportar al C4 Tlajomulco al 33 3283 4545 o al 911 al igual que el número de la URFST 33 3138 3098 para reportar ejemplares lesionados o en condición vulnerable, a fin de que reciban atención especializada y puedan ser reintegrados de manera segura a su entorno natural.

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AO

