Durante las últimas horas del viernes y las primeras de este sábado 21 de febrero de 2026, elementos de Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan atendieron un reporte de un vehículo incendiado en la colonia El Vigía.

Elementos se trasladaron al cruce de la calle Pino Suárez con el Anillo Periférico Manuel Gómez Morín, en la colonia mencionada, luego de haber recibido una alerta que llegó a la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). En el lugar se encontró un camión con cabina al interior de una pensión que era consumido por fuego en fase de propagación.

Ante ello, Bomberos de Zapopan extinguieron el fuego utilizando agua a presión. El control del fuego evitó daños mayores a una bodega y a unidades cercanas al vehículo. El reporte final señala que no hubo heridos.

La causa del incendio pudo deberse a un problema en las instalaciones eléctricas y mecánicas del vehículo, por lo que Protección Civil y Bomberos de Zapopan recomendaron a los usuarios, revisar periódicamente las instalaciones de sus automóviles de manera que se puedan prevenir incidentes y evitar pérdidas materiales.

¿Cómo reportar un incidente a Bomberos de Zapopan?

En caso de cualquier incidente que deba ser atendido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse directamente a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que la atención rápida puede ayudar a evitar que aumente el riesgo debido al incidente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB