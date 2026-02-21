Jalisco activa plan de promoción turística 2026

El Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Turismo de México activaron el plan de promoción turística 2026 para fortalecer la presencia de los destinos del estado en mercados nacionales e internacionales. La estrategia fue definida en una reunión encabezada por la secretaria federal Josefina Rodríguez Zamora y la titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch.

Durante el encuentro se establecieron acciones de mercadotecnia, participación en ferias, caravanas y vitrinas turísticas para incrementar la afluencia de visitantes durante 2026 y de forma sostenida.

El plan contempla la promoción de los Pueblos Mágicos, con énfasis en Tequila, así como campañas como “México está de moda / Mexico is a Feeling”, roadshows y presencia en eventos internacionales.

Autoridades acordaron coordinar esfuerzos entre Federación y Estado para optimizar recursos, fortalecer la visibilidad del destino y consolidar una agenda conjunta de promoción turística.