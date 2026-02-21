Presupuesto Participativo: Jalisco impulsa 60 escuelas renovadas y agua en todos los municipios

La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana puso en marcha el Presupuesto Abierto y Participativo 2026, un ejercicio mediante el cual la ciudadanía podrá decidir qué proyectos y obras de infraestructura se realizarán durante la actual administración estatal en Jalisco. La iniciativa contempla como ejes principales la rehabilitación de planteles educativos y la instalación de sistemas de abastecimiento de agua en los municipios de la entidad.

Este mecanismo permitirá que los jaliscienses participen directamente en la definición del destino de recursos públicos destinados a infraestructura. Para esta primera edición, se incluyeron 122 planteles educativos como opciones, de los cuales serán rehabilitados los 60 que obtengan mayor número de votos. Además, se contempla la instalación de sistemas de abastecimiento de agua en los 125 municipios del estado.

La titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Cantero Pacheco, explicó que el objetivo es involucrar a la población en el quehacer público mediante la corresponsabilidad social. Señaló que este modelo busca fortalecer la cercanía entre autoridades y ciudadanía, así como consolidar un esquema de gobernanza abierto y con énfasis en la rendición de cuentas.

Los proyectos contemplados cuentan con una bolsa de mil 700 millones de pesos. De acuerdo con la funcionaria, el propósito es que la ciudadanía decida la orientación de estos recursos y que su participación tenga efectos concretos en la ejecución de las obras seleccionadas.

Los temas de educación y agua fueron definidos como prioritarios a partir de la participación ciudadana en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. En el caso de las escuelas, los 60 planteles más votados, distribuidos en las 12 regiones del estado, serán sometidos a procesos de rehabilitación. Además, se prevé la participación de alumnos en el diseño de las mejoras y la instalación de comités de vigilancia integrados por padres, madres y docentes para supervisar el cumplimiento de las obras.

En materia de agua, la población podrá elegir los espacios donde se instalarán sistemas de abastecimiento, que pueden ubicarse en unidades deportivas, planteles escolares, centros de salud o mercados municipales. También se contempla la construcción de nidos de lluvia en cada municipio, sin descartar que se consideren otras obras de captación.

La consulta se realiza a través del sitio decidejalisco.mx y mediante kioscos digitales instalados en las 12 regiones del estado, además de visitas domiciliarias para integrar una muestra representativa. La votación está abierta a toda la ciudadanía, incluidos menores de edad, y concluirá el 20 de marzo.

Se espera la participación de hasta 450 mil personas; hasta el momento se han registrado cerca de 130 mil votos. Los resultados y las obras seleccionadas podrán consultarse en la misma plataforma digital donde se realiza la votación.

CLAVES

Participación a nivel estatal es el reto

Convocatoria. Al implementarse por primera vez a nivel estatal en Jalisco, el Presupuesto Abierto y Participativo enfrenta como principal reto lograr su aplicación efectiva en los 125 municipios y convocar a la ciudadanía a involucrarse en la toma de decisiones sobre obras públicas.

Elección. A diferencia de ejercicios previos organizados por municipios, ahora el Gobierno del Estado destina una bolsa específica para que la población elija proyectos de infraestructura, en una iniciativa de alcance estatal.

Etapas. El programa contempla tres etapas: consulta ciudadana, codiseño y vigilancia social. Con ello se busca garantizar seguimiento, apropiación de los espacios públicos y resultados visibles que fortalezcan la confianza en este modelo participativo.

