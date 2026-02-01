Durante 2026, el Gobierno de Jalisco mantiene en marcha diversas estrategias enfocadas en el cuidado del medio ambiente, entre las que destaca el programa de Verificación Vehicular. Esta medida tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación generados por los automóviles y contribuir a mejorar la calidad del aire en la entidad.

De acuerdo con el calendario oficial, los vehículos cuyas placas concluyen en el número 1 y 2 deberán realizar la verificación durante el mes de febrero, conforme al esquema gradual que asigna los periodos según el último dígito de la matrícula.

El calendario de verificación queda establecido de la siguiente manera:

Enero-febrero: terminación 1

terminación 1 Febrero-marzo: terminación 2

terminación 2 Marzo-abril: terminación 3

terminación 3 Abril-mayo: terminación 4

terminación 4 Mayo-junio: terminación 5

terminación 5 Julio-agosto: terminación 6

terminación 6 Agosto-septiembre: terminación 7

terminación 7 Septiembre-octubre: terminación 8

terminación 8 Octubre-noviembre: terminación 9

terminación 9 Noviembre-diciembre: terminación 0

En cuanto al costo, el trámite tiene un precio de 500 pesos cuando se realiza dentro del periodo asignado. Si se lleva a cabo fuera del plazo correspondiente, el monto asciende a 550 pesos.

El pago puede efectuarse con tarjeta al momento de agendar la cita, y se genera un comprobante que deberá presentarse el día de la verificación.

La cita para la Verificación Vehicular se agenda exclusivamente a través del portal oficial verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Para completar el proceso, es necesario ingresar los datos del vehículo, la información personal del propietario y la tarjeta de circulación, además de seleccionar la fecha, el horario y el centro de verificación disponible.

MF