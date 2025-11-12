Tras un operativo de seguridad desplegado por la Fiscalía de Jalisco, se dio a conocer a través de un comunicado que en la colonia La Punta —del municipio de Tonalá— agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión lograron la captura de un hombre buscado por los delitos de secuestro y asociación delictuosa.

Posteriormente, se supo que Armando “N” fue detenido el pasado 9 de noviembre en el municipio ya mencionado, gracias a un mandato judicial decretado por el Juzgado de lo Penal del Segundo Partido Judicial con sede en Chapala.

Su detención se deriva de hechos acontecidos en el 2011, en los que habría participado junto con otros hombres en el secuestro de un masculino cuya identidad no ha sido revelada.

Una vez que los familiares de la víctima interpusieron la denuncia, el Ministerio Público inició las investigaciones que le permitieron identificar a los partícipes, entre quienes se hallaba Armando “N”, mismo que fue puesto a disposición de la autoridad al instante.

La Fiscalía puntualizó que continúan las indagatorias para dar con el resto de personas involucradas.

AO

