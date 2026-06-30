Este martes, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer el caso en el cual un inmueble quedó asegurado y clausurado tras un cateo desahogado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social , al encontrar en sus instalaciones diversos documentos falsificados de dependencias estatales, como presuntos permisos de circulación.

"El operativo se realizó ayer, 29 de junio, en un domicilio ubicado en la colonia Jardines Alcalde, en el municipio de Guadalajara, señalado como posible centro de falsificación y réplica de documentos oficiales. El Juez Octavo de Control con sede en Tonalá, Jalisco, validó y autorizó la orden de cateo ya desahogada", informó a través de un comunicado.

Elementos de la Unidad de Investigación Especializada en Hechos de Sangre, Tránsito y Transporte Público llegaron al inmueble donde al parecer se ofrecían servicios de presunta gestoría vehicular. El lugar anunciaba que se realizaban servicios como bajas y altas de placas, cambios de propietario e impugnaciones de fotomultas.

Al concluir la inspección, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguró los indicios para su posterior análisis y resguardo, confirmó la Fiscalía de Jalisco.

"El lugar quedó clausurado con sellos de esta representación social hasta que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades", añadió la dependencia estatal.

"La Fiscalía del Estado refrenda su compromiso de investigar de manera técnica y científica que permitan identificar a los responsables de estas conductas ilícitas, para presentarlos ante la autoridad correspondiente", finalizó.

De forma extraoficial se informó que los operativos para erradicar estos centros de coyotaje continuarán, como parte de las investigaciones iniciadas contra colaboradores de los supuestos coyotes desde las recaudadoras y el Sistema Estatal Tributario.

JM