Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 1 de julio determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

