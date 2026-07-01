Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 1 de julio determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá