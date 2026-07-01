Miércoles, 01 de Julio 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 1 de julio determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 69%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Viernes 3 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 18

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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