Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 1 de julio determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 69%.Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Viernes 3 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 18Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara