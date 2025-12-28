Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este domingo 28 de diciembre prevé que estará con nubes dispersas con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Miércoles 31 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

