Domingo, 28 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 28 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se informó, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 4 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Ciudad de México
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Cancún
Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque
Clima en Monterrey
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones