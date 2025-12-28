Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 28 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se informó, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 4 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

