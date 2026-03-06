Seguridad en Jalisco es prioridad tras muerte de "El Mencho": Sheinbaum

Desde Jalisco, en su conferencia "La Mañanera del pueblo", la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que su Gobierno trabaja de manera coordinada con las autoridades del Estado para garantizar la seguridad y la paz, 12 días después de la muerte del líder del Cártel Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", que provocó una ola de violencia en partes de México.

Durante su visita en Guadalajara, Sheinbaum destacó la coordinación con el gobierno estatal y aseguró que la presencia de autoridades federales busca enviar un mensaje de respaldo a la población.

Guadalajara, la tercera ciudad más grande de México, será sede de cuatro partidos del Mundial 2026 en junio, lo que ha generado preocupación sobre las garantías de seguridad en la región.

"Estamos aquí no solo porque hemos visitado distintos estados de la república, sino para decirle a todas y todos en Jalisco, a todas las y los jaliscienses, que estamos juntos, que estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por el bienestar de los habitantes de este bellísimo Estado", expresó Sheinbaum.

La Presidenta de México explicó que durante el día sostendría reuniones con el gabinete de seguridad y empresarios locales, además de participar en actividades relacionadas con proyectos educativos y de transporte.

"El día de hoy estamos aquí, vamos a, después de la conferencia, tener una reunión con empresarios de Jalisco con el gabinete de seguridad y después vamos a ir a la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 331 en El Salto y vamos a ir a dar una vueltita al Tren Ligero que se inauguró hace poco", señaló.

La Mandataria también agradeció la coordinación con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y aseguró que en las últimas semanas se ha reforzado el trabajo conjunto entre autoridades.

"Agradezco mucho al gobernador toda la coordinación que hemos tenido, pues desde el principio del gobierno y particularmente en las últimas semanas ha habido una extraordinaria coordinación" , dijo.

La visita ocurre casi dos semanas después de la captura de "El Mencho" en un operativo federal realizado en el municipio de Tapalpa, considerado uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en el país en los últimos años, y que desencadenó una respuesta violenta por parte de miembros del cártel en gran parte del país.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, como parte de los operativos contra grupos criminales, entre octubre de 2024 y febrero de 2026 han sido detenidas 890 personas por delitos de alto impacto en Jalisco, además de incautarse 626 armas de fuego y más de 10 toneladas de droga.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Lemus reconoce colaboración con Gobierno de México en materia de seguridad

OF