Gala Vallarta 2026 reúne a más de 750 líderes de la industria turística global

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado informó que concluyó con éxito la 31a edición de la Gala Puerto Vallarta – Riviera Nayarit 2026.

El encuentro se realizó del 10 al 12 de marzo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, y funcionó como una vitrina de la operación estable y las condiciones de seguridad del destino.

Las tres jornadas de trabajo realizadas concluyeron con un resultado histórico de 5 mil 796 citas de negocio, una cifra que superó los registros de años anteriores. La Gala reunió a más de 750 líderes de la industria global y confirmó el peso de la región dentro del mercado turístico internacional.

La realización de esta edición refleja la confianza de la industria turística nacional e internacional en el Pacífico mexicano como destino estratégico, con fortaleza y proyección, así como uno de los polos vacacionales con mayor dinamismo del país.

La reunión congregó a 322 empresas registradas y 558 participantes. Entre ellos, destacaron 167 agencias mayoristas —frente a las 90 registradas en 2025— y 118 hoteles, responsables de definir tarifas y acuerdos comerciales para las temporadas de otoño–invierno.

La cita también incorporó una visión enfocada en sostenibilidad y responsabilidad social, lo que confirma la relación entre el desarrollo turístico de la región, el bienestar comunitario y la protección del entorno natural.

En esta ocasión se aplicó una política de "Cero uso de PET", en sintonía con estándares internacionales para encuentros sustentables. El recinto además abrió espacio a iniciativas de impacto social mediante la colaboración con la red altruista de Puerto Vallarta, que ofreció degustaciones de productos elaborados por niñas y niños con síndrome de Down.

El programa incluyó una amplia representación de la cadena turística. Participaron 73 mayoristas, 60 compradores invitados "Hosted Buyers", 44 empresas de tours y actividades, además de delegaciones de 18 Pueblos Mágicos y seis destinos, lo que fortaleció el intercambio comercial y la promoción de distintos puntos del territorio.

Las más de 5 mil reuniones comerciales realizadas durante el evento representan entre el 15 y el 20 por ciento de la oferta anual de hospedaje para numerosos hoteles asistentes. Estos acuerdos marcarán la comercialización del destino en los próximos meses.

En materia de infraestructura aérea, autoridades presentaron los avances del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. El proyecto de ampliación prevé duplicar su capacidad hacia 2027 mediante una inversión cercana a los nueve mil 200 millones de pesos, lo que permitirá atender un mayor flujo de visitantes.

La agenda incorporó elementos de identidad cultural con la participación de 14 personajes representativos del estado, entre ellos el charro, el mariachi y miembros del pueblo wixárika. También se desarrollaron 20 experiencias sensoriales con degustaciones de raicilla, tequila y productos regionales de la sierra.

Uno de los mensajes centrales del encuentro fue el posicionamiento de Puerto Vallarta como la "Playa Oficial del Mundial 2026". Esta narrativa es respaldada por la estrategia tecnológica de seguridad del Plan Kukulkán, que orientó la conversación hacia las oportunidades económicas vinculadas con el Mundial de Fútbol 2026 y facilitó la firma anticipada de contratos de hospedaje.

La edición también incorporó una iniciativa inédita, que fue la instalación de un espacio de rescate animal dentro del recinto, que permitió a los asistentes conocer proyectos de adopción y bienestar para mascotas.

Los indicadores más recientes respaldan el momento que atraviesa el destino. Durante enero y febrero se registró un incremento del 25 por ciento en la llegada de cruceros y el 90 por ciento de los eventos programados para el año permanece confirmado.

En paralelo, el estado reiteró su compromiso con un modelo turístico responsable mediante la Red de Agentes de Protección Infantil, una estrategia que busca garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes ante el crecimiento del sector.

La Gala Puerto Vallarta – Riviera Nayarit 2026 concluyó con la presentación de un mariachi, símbolo de la identidad cultural del estado y de la colaboración regional entre Jalisco y Nayarit, que consolida una visión compartida basada en integración territorial, sostenibilidad y excelencia turística.

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AO

