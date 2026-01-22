La Univa presenta oficialmente sus nuevos programas educativos

La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) campus Guadalajara ha establecido la ruta a seguir para continuar impulsando la excelencia educativa orientada al liderazgo y el impacto en la sociedad, poniendo al centro la consolidación de su excelencia académica y la adaptación vanguardista a las exigencias tecnológicas globales.

Con esto en mente, el pasado martes, la universidad organizó una conferencia que estuvo a cargo del doctor Alfredo Castro Jiménez, llamada “Impulsando Organizaciones Inteligentes”, donde estuvieron presentes directivos, maestros, alumnos e invitados especiales y donde se presentaron sus nuevos programas educativos: Maestrías Híbridas en Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos, Gestión de la Calidad y Desarrollo Organizacional y Humano, un nuevo abanico de posibilidades que tienen como objetivo la excelencia académica y humana que caracteriza a esta universidad.

El evento se celebró en el Salón de Usos Múltiples de la institución y se habló sobre sus maestrías y distintas modalidades de las mismas.

Ante los retos del sector educativo, UNIVA ha lanzado tres nuevos programas diseñados bajo modelos híbridos que favorecen la autogestión y la flexibilidad.