Autoridades de la Fiscalía de Jalisco llevaron a cabo operativos en centros de rehabilitación de los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Tequila. La Vicefiscalía en Investigación Regional informó que los operativos tuvieron el objetivo de identificar posibles personas desaparecidas y órdenes de aprehensión vigentes.

Los operativos se llevaron a cabo en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, Policías Municipales, áreas de reglamentos de los ayuntamientos y personal de la Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios de Jalisco.

En San Miguel Cuyutlán, en Tlajomulco de Zúñiga, dos de estos centros —también conocidos como “anexos”—, fueron visitados por más de una veintena de elementos operativos, en donde se atendió a 52 internos para cruzar su información con las bases de datos de órdenes de aprehensión vigentes y denuncias por desaparición, sin encontrar coincidencias.

El operativo continuó en calles del municipio y permitió la captura de dos hombres señalados en un reciente robo a casa habitación y que contaban con orden de aprehensión vigente: Jorge “N” y Ramón “N” quienes están señalados en el robo de un millón de pesos en efectivo y joyas, presuntamente cometido el pasado 27 de octubre, siendo detenidos en calles de la colonia Buena Vista.

Por otra parte, la Comandancia Regional de la Policía Investigadora en Tepatitlán de Morelos, acudió a uno de estos centros, ubicado en la colonia El Chispeadero. Ahí también se revisó la información de 144 internos, a quienes también se les informó sobre qué hacer en caso de resultar víctimas de algún delito. En este caso, tampoco hubo coincidencias con las bases de datos revisadas.

En Puerto Vallarta, la Comandancia Regional acudió a dos centros de rehabilitación, donde los datos de 44 internos tampoco arrojaron coincidencias. Del mismo modo, en el municipio de Tequila, las y los Policías de Investigación encontraron y atendieron a cinco internos, sin contar con denuncias o mandatos judiciales.

En total, 245 personas internas fueron atendidas en estos seis centros de rehabilitación para realizar distintas acciones de procuración de justicia.

