En el marco del sábado de corresponsabilidad en la colonia Providencia —una estrategia de cercanía ciudadana que ha impulsado la actual administración municipal de Guadalajara— la alcaldesa Verónica Delgadillo, acompañada de vecinos y demás autoridades, entregó las obras de rehabilitación del Parque Italia y de la avenida Montevideo, trabajos que contaron con una inversión de 9.1 millones de pesos.

En el Parque se intervinieron andadores, banquetas, luminarias, juegos infantiles, el foro y el arbolado, además de que se realizaron labores de pintura. También se rehabilitó el parque canino con la mejora de la malla de protección, la instalación de juegos y la estabilización de la superficie.

En tanto, en avenida Montevideo se repavimentaron calles desde Pablo Casals hasta el Circuito Madrigal. Estas obras representaron una inversión de 7.1 millones de pesos, mientras que para el Parque se destinaron dos millones de pesos. En esta ocasión, con motivo de esta entrega y la reinauguración del Parque Italia, se llevó a cabo una feria de adopción de mascotas y plantas en este espacio.

El director general de Obras Públicas de Guadalajara, Juan Carlos Arauz Abarca, explicó que la rehabilitación de avenida Montevideo responde a la gran conectividad de la vialidad, mientras que las obras del Parque se concentraron en sus componentes de espacio público.

Bárbara Orea, vecina de la colonia Providencia 4ta sección, celebró la intervención. “Estamos aquí para celebrar no sólo la infraestructura, sino la materialización de un sueño comunitario. Miren este nuevo parque: es un espacio de convivencia integral diseñada para que personas y mascotas disfruten juntas de forma segura. Este lugar se convertirá en el corazón de nuestra comunidad, un centro de vida familiar y de nuestras comunidades […]. La mejora de nuestras calles y vialidades significa mucho más que un asfalto nuevo: es la mejora directa de nuestra calidad de vida, ofreciendo mayor seguridad y mejor movilidad”.

EL INFORMADOR / A. Navarro

La alcaldesa tapatía anotó que los sábados de corresponsabilidad son un ejercicio para reconocer que cuidar espacios públicos es tarea de toda la ciudadanía. Además, con esta estrategia se busca generar y fortalecer el sentido de comunidad.

“Construir la sociedad que merecemos no es responsabilidad de un gobernante, es responsabilidad de todas y todos, pero el principal problema que tenemos en esta sociedad es la indiferencia. Aquellos que no les importa hacer algo más por los demás. En nuestro gobierno creemos en ustedes como el corazón que hace que se mueva esta ciudad. Que hoy estén aquí las vecinas y vecinos nos demuestra que no son indiferentes”, expresó.

AO

