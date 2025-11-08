La propuesta que la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo hizo a la Cámara de Diputados en el marco del Presupuesto Federal para 2026, en la que pidió un presupuesto justo para atender las necesidades de la ciudad y reactivar el Fondo Metropolitano, eliminado en 2018, fue rechazada por los legisladores federales, pero advirtió que las gestiones continúan para lograr asignar más recursos para “el centro de desarrollo económico del Occidente de México”.

La presidenta municipal explicó que los diputados Pablo Vázquez y Laura Ballesteros solicitaron, con reservas en la discusión, que se etiquetaran los recursos solicitados. Sin embargo, el resto de los legisladores rechazaron la propuesta. El Fondo Metropolitano era una herramienta federal que apoyaba con presupuesto adicional a zonas metropolitanas del país en proyectos de infraestructura y desarrollo urbano.

“Eso no permitió que Guadalajara y las áreas metropolitanas más importantes del país puedan contar con estos fondos. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Sí, necesitamos que Guadalajara tenga un trato justo. Además, estaremos pidiendo la creación de un fondo a la Capitalidad. Este fondo quiere decir que reconocemos que ciudades como Guadalajara tienen dinámicas muy particulares que son diferentes al resto de los municipios metropolitanos”, dijo Delgadillo García.

La ex diputada federal señaló que este fondo a la Capitalidad era la segunda propuesta que pidió en su carta abierta al Congreso de la Unión, además de que la presentó a la Secretaría de Gobernación federal a principios del año, en una reunión con ciudades capitales del país. Reconoció que Guadalajara es un municipio que absorbe muchos servicios en la región y en Jalisco.

Para rehabilitar calles en estado crítico, malo e irregular, añadió, se requieren 50 mil millones de pesos. Advirtió que “queda totalmente fuera del alcance” de su administración, con un presupuesto de 12 mil 500 millones de pesos. Además, sólo para obra pública se pueden destinar mil millones al año.

“En Guadalajara tenemos un total de un millón 396 mil personas registradas en Guadalajara, pero todos los días, por la visita de locales y extranjeros, nos convertimos en una ciudad de tres millones, y el 75 por ciento de los vehículos del Área Metropolitana tienen un destino o trayecto en Guadalajara. Quiere decir que nuestras calles y nuestros servicios se ven impactados con personas que no viven aquí, y eso está muy bien porque es el corazón del Estado y el corazón de Occidente. Lo que estamos pidiendo es que se entienda esa necesidad y por qué nosotros requerimos dinero especial para más calles”, comentó.

“Nuestra solicitud es muy consciente, es esta justicia redistributiva que merece Guadalajara, y que además vamos a seguir brindando todos los servicios que damos a todo el Estado y a la región del Occidente del país. Hay que recordar que aquí están los tres poderes, que es el desarrollo económico del Occidente de México y que, bueno, es una ciudad que es el rostro de México en el mundo”, agregó.

Tras el rechazo a la propuesta, la alcaldesa tapatía afirmó que continuarán las gestiones con diputados locales y federales para la creación del fondo a la Capitalidad, y lamentó la extinción del Fondo Metropolitano, al que calificó como “fundamental” para las ciudades.

“Que nos dieran mil, dos mil al año (millones de pesos) ya nos ayudaría muchísimo para atender calles, baches y otros retos de la ciudad”, finalizó.

OB

