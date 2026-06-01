Este lunes la Fiscalía de Jalisco dio a conocer el caso en el cual un feminicida fue castigado con 32 años en prisión tras ser encontrado responsable del delito de feminicidio, cometido en 2023, como resultado de las tareas de litigación y el estricto seguimiento procesal del organismo.

Los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2023, en el interior de una finca ubicada en el municipio de Zapopan. Santiago Misael "N" mantenía un vínculo matrimonial con la víctima y trabajaban juntos en actividades que requerían traslados constantes fuera del estado.

Breve cronología del delito

La madre de la víctima, presente en el domicilio conyugal, escuchó que la pareja sostuvo una fuerte discusión, y que el imputado profirió amenazas de muerte contra su hija.

La víctima le solicitó a su madre que se retirara del inmueble, asegurando que la situación se encontraba bajo control; el acusado aprovechó para ejercer violencia física contra la mujer y provocarle la pérdida de conocimiento por estrangulamiento .

Después, trasladó el cuerpo hacia el patio de servicio, donde consumó la privación de la vida mediante asfixia por ahorcamiento, y simular un suicidio , según las indagatorias de la Fiscalía y lo confirmado por el juez.

Santiago Misael "N" se comunicó vía telefónica con la madre de la occisa a fin de desviar la investigación, manifestándole que la víctima se retiró del domicilio y amenazó quitarse la vida. Posteriormente, familiares de la víctima ingresaron al inmueble, localizando el cuerpo sin signos vitales.

Condena incluye reparación del daño y multa

Tras lo sucedido, el agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, inició de inmediato la carpeta de investigación correspondiente bajo los protocolos de perspectiva de género, señaló la Fiscalía de Jalisco.

Después de recabar los datos de prueba pertinentes, se logró la captura del agresor, quien fue puesto a disposición del juez y reconoció su culpabilidad para iniciar un procedimiento abreviado.

"Tras desahogarse las etapas del proceso penal, y ante la contundencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía del Estado, se le dictó el fallo condenatorio de 32 años de cárcel, imponiendo el pago de la reparación del daño por 619 mil 700 pesos, y una multa de 41 mil 496 pesos", señaló la dependencia en un comunicado.

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FF