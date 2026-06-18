Un hombre de nacionalidad colombiana fue asesinado durante la noche en las inmediaciones del corredor Chapultepec en el municipio de Guadalajara tras una riña .

Movilización de las unidades de emergencia

La Policía municipal informó que recibieron un reporte de una riña que dejó a un hombre lesionado, por lo que se trasladaron hasta el cruce de las calles López Cotilla y Progreso, en la colonia Americana, para la atención.

Al llegar al sitio, los elementos municipales localizaron a un hombre inconsciente que tenía una lesión en la cabeza, por lo que se pidió apoyo a los servicios médicos de Guadalajara, quienes corroboraron que el sujeto ya no tenía signos vitales . En el lugar se aseguró un objeto contundente con lo que se presume le ocasionaron el trauma.

La Comisaría tapatía señaló que, si bien la víctima era de nacionalidad colombiana, vivía en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga; sin embargo, todavía no se realiza la identificación oficial.

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Un segundo lesionado fue trasladado con una herida en la frente al puesto de socorros de la Cruz Roja en el Parque Morelos en condición regular de salud tras haber sido agredido. Ambos hombres fueron partícipes de la riña .

La corporación de seguridad informó que ya se investigan las características de los causantes, razón por la que solicitaron mando y conducción del Ministerio Público.

Otro evento deja como resultado a un occiso en Tonalá

En otro hecho ocurrido durante la noche, pero en el municipio de Tonalá, un hombre de 55 años fue asesinado a balazos en la colonia El Zapote.

El ataque ocurrió sobre las calles Ruiz Cortines y Elías Calles, en donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones y, al llegar, policías municipales y paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Testigos señalaron que un hombre que se desplazaba en una motocicleta fue el que agredió a la víctima, le disparó directamente y luego escapó del lugar. No hubo más detalles sobre el caso.

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FF