Elementos de la Policía del Estado aseguraron 15 mil plantas de marihuana en el municipio de Tequila.

Los hechos se registraron en la Carretera a Amatitán, en la Delegación Mitlán del municipio mencionado.

Fueron elementos de la Policía Regional integrados a la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP) quienes desplegaban una columna de vigilancia en el citado punto cuando observaron varios plásticos que aparentemente cubrían algunas plantas en un predio.

Al acercarse, los oficiales detectaron que se trataba de un vegetal verde con las características de la marihuana con una altura de hasta 1.5 metros.

Luego de inspeccionar la zona, detectaron metros adelante otras plantas en proceso de secado colgadas sobre alambres, todo en un terreno de cerca de 50 por 50 metros.

En total fueron alrededor de 15 mil plantas de aparente marihuana, de las cuales, casi 9 mil estaban en proceso de secado.

Todo el producto tiene un peso estimado en 1.5 toneladas con un precio estimado en el mercado negro de cerca de un millón de pesos, lo que equivale a cerca de 300 mil dosis que no llegarán a las calles de Jalisco.

Del hallazgo, los oficiales notificaron a un agente del Ministerio Público, tras lo cual procedieron a realizar la destrucción del material conforme al protocolo.

