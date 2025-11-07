Dos personas fallecidas y una más herida fue el saldo de un ataque a balazos ocurrido la noche de este jueves en el municipio de Teocaltiche.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Circunvalación y Julián Medina, en la colonia Juárez del municipio de los Altos de Jalisco.

Habitantes hicieron un reporte al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en plena feria de Teocaltiche, por lo que la Policía Regional acudió al lugar, donde fueron localizados tres hombres con impactos de bala.

Testigos señalaron que dos hombres llegaron hasta un predio donde las víctimas instalaban los juegos mecánicos para la feria del pueblo, realizaron los disparos y huyeron en una motocicleta, sin que se supiera más de ellos.

Los servicios médicos que llegaron al sitio confirmaron que dos de las personas fueron asesinadas, mientras que el tercer hombre fue trasladado a un hospital; se desconoce su estado de salud.

Autoridades implementaron un operativo de búsqueda para localizar a los agresores sin que hasta el momento se reporten detenidos.

