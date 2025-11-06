Aprobación de presupuesto a la UdeG es un compromiso cumplido: Mery Pozos

El pleno del Congreso Federal aprobó, durante la sesión de ayer miércoles y que duró hasta la madrugada de este jueves, la totalidad del Presupuesto de Egresos 2026, incluyendo la restitución de 4 mil 371 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En un comunicado, la diputada Mery Pozos aseguró que con estos recursos se garantiza la operación administrativa y de los espacios universitarios para los alumnos de la casa de estudios.

La asignación presupuestal total que se logró con la reasignación de recursos asciende a 7 mil 676 millones 175 mil 792 pesos de presupuesto federal para la UdeG.

La diputada morenista ratificó su compromiso de reasignar el presupuesto para la Universidad de Guadalajara y aseguró que fue un compromiso cumplido.

La legisladora señaló que, en sentido contrario a esto, la bancada completa de Movimiento Ciudadano votó en contra de la reasignación de presupuesto para la Universidad de Guadalajara. A pesar de ellos y con 355 votos a favor de Morena y sus aliados, se rescató la operación de la Universidad.

