Secturjal pide a SICT liberar permisos para que plataformas puedan operar en el aeropuerto tapatío

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno federal liberar permisos para que las plataformas puedan operar en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

La titular de Secturjal, Michelle Fridman, explicó que en los aeropuertos más importantes del mundo ya se permite la operación de las plataformas mientras que en México no pueden recoger pasajeros en las terminales.

"Se ha platicado con los taxistas y están de acuerdo en que hay mercado para todos", sostuvo.

Comentó que la zona metropolitana de Guadalajara está a pocos meses de recibir un evento de talla mundial como es el Mundial de Futbol 2026 por lo que se requiere este tipo de transporte.

La funcionaria explicó que hay un amparo a favor de Uber, pero la autoridad federal es la que tiene que dar los permisos para la operación.

Finalmente dejó en claro que están a favor que se regule y se permita el uso de taxis de plataformas en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

"Pedimos que se analice el tema porque es un tema que lleva muchos años y que realmente genera problemas y malas experiencias para los turistas", indicó.

El Gobierno Estatal busca que la SICT legisle a nivel federal para poner fin al vacío legal que mantiene a los aeropuertos en una especie de "zona gris", donde cada terminal aplican reglas diferentes para las plataformas digitales.

El director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Cryshtian José Amador Lizardi, se negó a emitir una opinión cuando fue interrogado al respecto.

