Durante los honores fúnebres que la Secretaría de Seguridad de Jalisco rindió a Rafael Hernández Fuentes, policía custodio asesinado el pasado domingo 22 de febrero , el titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, invitó a la ciudadanía a sumarse a la Policía de Jalisco en el marco de los hechos de violencia que se han registrado en la entidad y en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

El funcionario indicó que la Policía estatal cuenta con tres mil vacantes para quienes deseen sumarse. "A todos esos expertos de seguridad que siempre salen a decirnos qué es lo que debemos hacer en los momentos difíciles, normalmente, porque cuando las cosas están bien, nadie nos voltea a ver, ni les da el reconocimiento que todas y todos se merecen", comentó.

"A todas esas personas les digo que tenemos tres mil vacantes en la Secretaría y que son bienvenidos para trabajar aquí con nosotros hombro con hombro en los momentos difíciles en los que pasa el Estado", añadió.

Desde el domingo pasado, en Jalisco y el AMG se han registrado 500 puntos de afectación, como bloqueos, incendios de vehículos y zanjas en las vías de comunicación para impedir el tránsito de elementos de seguridad, causados por civiles armados, presuntos integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG).

XP