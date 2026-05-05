El primer año de labores de la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, ha sido destacado como un periodo de amplia colaboración entre instancias estatales y federales , donde la coordinación se posiciona como uno de los pilares mejor valorados en la gestión pública.

Desde ámbitos como educación, seguridad, movilidad y representación política, autoridades subrayaron avances derivados de la articulación de esfuerzos y del fortalecimiento de la presencia universitaria en Jalisco.

Impulso al acceso educativo y permanencia estudiantil

El secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que el trabajo conjunto con la UdeG ha permitido reforzar el tránsito educativo, especialmente en el nivel medio superior, garantizando espacios para estudiantes egresados de secundaria.

"Podría destacar en la gestión de la rectora mucha coordinación en las preparatorias, porque no queremos dejar a nadie sin preparatoria; a todo joven que salga de secundaria, tiene lugar garantizado…", afirmó.

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Añadió que uno de los principales retos es adaptar el sistema educativo a las nuevas tecnologías, particularmente ante el impacto de la inteligencia artificial, destacando la importancia de mantener el interés de los jóvenes en su formación.

Expansión del sistema de salud universitario

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez, resaltó como uno de los logros clave el impulso a la red de hospitales-escuela del Hospital Civil de Guadalajara, con expansión hacia Puerto Vallarta y próximamente Ciudad Guzmán. También subrayó el crecimiento en el número de profesores e investigadores, factores que consolidan a la UdeG como una de las principales universidades públicas del país.

Héctor Raúl Pérez, secretario de Salud. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Movilidad y transporte en centros universitarios

Desde la Secretaría de Transporte, Diego Monraz destacó la relación institucional con la universidad, calificándola como productiva y constante. Señaló que el diálogo con la rectoría ha permitido mejorar el transporte público hacia los centros universitarios, con una agenda de trabajo aún en desarrollo.

Diego Monraz, secretario de Transporte. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Seguridad en entornos universitarios

En materia de Seguridad, el vicefiscal Ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán indicó que la coordinación con la UdeG ha contribuido a mejorar los indicadores delictivos en zonas cercanas a planteles, gracias al seguimiento conjunto entre autoridades y la universidad.

Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal Ejecutivo de Investigación Criminal. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Reconocimiento institucional y liderazgo femenino

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, destacó el momento como significativo, al reconocer el liderazgo de Karla Planter como la primera mujer al frente de la institución, subrayando el orgullo que representa para la comunidad universitaria.

Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Consolidación y crecimiento regional de la UdeG

Por su parte, el senador Carlos Lomelí afirmó que la gestión ha fortalecido a la universidad como referente estatal, destacando la expansión de servicios como los Hospitales Civiles en distintas regiones, lo que impacta directamente en el bienestar de la población jalisciense.

Carlos Lomelí, senador. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

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