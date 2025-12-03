El peso mexicano inicia la mañana de este 3 de diciembre con gran estabilidad, luego de que el dólar retroceda ante las principales divisas internacionales debido a la sobrecarga económica que acontece en territorio estadounidense.

A las primeras horas de este día —06:58 de la mañana—, la moneda mexicana se sitúa en el mercado global en 18.2578 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.14%. Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.2910 pesos por dólar.

“Hoy, el peso se favorece por la debilidad del dólar y un resultado mejor al esperado por parte de las cifras de inversión fija bruta local”, explican analistas de Monex.

¿Cuál es el valor de otras divisas?

Hoy, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran grandes ganancias frente al dólar; la moneda mexicana es la décima cuarta con mayor valor.

Según informa Bloomberg, este miércoles se espera la publicación de valores económicos entre los que enlistan los datos de nóminas privadas de ADP de noviembre y los datos de servicios globales de S&P de noviembre.

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 3 de diciembre de 2025

Banco Se compra Se vende Banco Azteca 17.55 18.74 BBVA 17.41 18.59 Banorte 17.10 18.60 Banamex 17.68 18.77

Hoy, la mejor opción de venta es en BBVA. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

