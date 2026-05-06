Secretaría de Turismo presenta el Distintivo Jalisco, nueva certificación estatal

La Secretaría de Turismo anunció la creación del Distintivo Jalisco, una certificación dirigida a establecimientos turísticos del estado que integra criterios de calidad vinculados al desarrollo de un turismo responsable.

Este esquema contempla aspectos ambientales, identidad local y respeto a los derechos humanos.

Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco, explicó que, mediante este distintivo, se otorgará capacitación técnica al sector.

La funcionaria resaltó el acuerdo firmado este miércoles entre hoteleros, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y representantes del Gobierno del Estado y municipios para prevenir la trata de personas.

“Este convenio va a tener un enfoque muy importante hacia la protección de niñas y niños en los establecimientos turísticos, con acompañamiento, capacitación directa y una certificación que permita garantizar a los visitantes cuáles son los establecimientos que ya lo están haciendo bien”, expresó Michelle Fridman.

El convenio contempla capacitación especializada, adopción de protocolos y mecanismos de canalización inmediata hacia las autoridades competentes .

También incluye el diseño conjunto de mecanismos de coordinación para prevenir y atender delitos contra la niñez, así como la implementación de lineamientos y manuales vigentes en la materia.

La firma se realizó con la participación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco; la Secretaría de Turismo de Jalisco; la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco; y el Escudo Jalisco C5, junto con UNICEF y asociaciones hoteleras.

“Se trata de una decisión colectiva. La decisión de decir con claridad que en Jalisco no vamos a normalizar ninguna forma de violencia contra las niñas, que no vamos a mirar hacia otro lado y que la protección de las infancias también se construye desde la responsabilidad”, señaló Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco.

Agregó que este convenio representa mucho más que una ley y que el Mundial de Futbol 2026 traerá importantes oportunidades, así como la necesidad de actuar con responsabilidad, anticipación y humanidad.

“Prepararnos no solamente significa hablar de turismo, infraestructura o desarrollo económico; también significa garantizar espacios seguros para nuestras niñas, niños y adolescentes, y ahí el papel del sector hotelero será fundamental”, destacó la presidenta del Sistema DIF Jalisco.

“Reconozco profundamente la disposición de las asociaciones hoteleras y de todas las personas que hoy deciden sumarse a esta campaña de cero tolerancia frente a la violación sexual infantil”, agregó.

La campaña “Cero Tolerancia impulsa la Tarjeta Azul” convocó a la sociedad y, de forma particular, al sector turístico, incluidos hoteles, transporte, plataformas de movilidad y prestadores de servicios.

Contempla dos líneas de acción: la capacitación del personal para identificar riesgos y activar canales de reporte, así como la participación ciudadana para denunciar posibles casos de forma segura.

Con estas acciones, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en conjunto con el Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Turismo de Jalisco, fortalece un modelo de colaboración que prioriza la seguridad y el bienestar de la niñez .

SV