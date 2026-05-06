Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 6 al 10 de mayo

Ver una película al aire libre, recostado sobre el pasto y bajo el cielo estrellado, es una experiencia que se puede disfrutar en Guadalajara.

Del 6 al 10 de mayo, Cinemalive llevará funciones de cine gratis a distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, transformando parques y espacios públicos en lugares de encuentro para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

Más que solo ver una película, la propuesta invita a vivir una experiencia diferente: salir de la rutina, convivir y aprovechar espacios abiertos en un ambiente relajado y accesible para todos.

¿Qué llevar para disfrutar la función?

La recomendación es sencilla: ir cómodo. Puedes llevar cobijas, tapetes o cojines para sentarte sobre el pasto y disfrutar mejor la función.

También está permitido llevar alimentos, aunque en el lugar habrá una zona de dulcería con palomitas, papas y bebidas, ideal para complementar la experiencia y apoyar este tipo de iniciativas.

Cartelera del 6 al 10 de mayo

Miércoles 6 de mayo

El conejo de terciopelo - Bosque Urbano de Tlaquepaque - 7:45PM

Jueves 7 de mayo

Migran oportunidad - Parque Metropolitano - 8:00PM

Viernes 8 de mayo

Un chico llamado Charlie Brown - Parque Mirador Independencia - 7:45PM

Corazón de fuego - Parque Alcalde - 7:45PM

Sábado 9 de mayo

La cenicienta y el príncipe secreto - Parque Metropolitano - 7:30PM

Domingo 10 de mayo

K-pop Demon Hunters - Parque de las niñas y los niños - 7:30PM

MF