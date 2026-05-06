Con el fin de detectar establecimientos que ofrecen tratamientos y productos "milagro", que representan un riesgo para la salud, la Secretaría de Salud estatal y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado (Coprisjal) exhortaron a la población a presentar denuncias y no acudir a estos lugares. El llamado llega luego de que la autoridad clausurara varios laboratorios clandestinos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que elaboraban medicamentos y sometían a pacientes a procedimientos médicos, los cuales operaban sin permisos ni licencias sanitarias.El secretario de salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que han fortalecido la estrategia de regulación y vigilancia a establecimientos que prestan servicios de salud. Las acciones llegan luego del tratamiento de suero vitaminado en Sonora que causó la muerte de ocho personas. A través de la Coprisjal, se revisan permisos, licencias y las condiciones en las que operan clínicas y hospitales."'Aunque en el estado de Jalisco estas acciones son permanentes, son continuas, decidimos fortalecerlas para tener una mayor identificación de este tipo de riesgos y de esa manera trabajar de manera conjunta con todo el sector de salud […]. En virtud de que frecuentemente este tipo de pseudotratamientos, lo voy a decir de forma subrayada, pseudotratamientos pueden ocurrir en la clandestinidad, ahí lo que queremos es pedirle reiteradamente a la población que nos ayude con denuncias que pueden ser, por supuesto, anónimas", dijo.A los hospitales públicos y privados, así como a las clínicas registradas, añadió el funcionario, les solicitan que notifiquen cuando un paciente presente complicaciones derivadas de haberse sometido a un tratamiento médico de este tipo.En tanto, el titular de Coprisjal, José Antonio Muñoz Serrano, detalló que en las últimas semanas se han clausurado cuatro establecimientos clandestinos en Zapopan, Tlajomulco y Guadalajara. Uno de ellos vendía medicamentos a otros estados y manejaba varias farmacias en la ciudad, donde ofrecía tratamientos "milagro"."Tenemos que decirle a la población, primero, que no acuda a ningún establecimiento que le ofrezca aplicarle una solución milagrosa […]. Lo segundo, que debe seguir ayudándonos con sus denuncias. Eso es muy importante, porque gracias a esa denuncia dimos con este laboratorio (en Zapopan y que contaba con un alcance nacional de pseudomedicamentos). Tercero, que los espacios para la atención de la salud, legalmente establecidos, como hospitales y clínicas, tienen que informarnos cuando reciban un paciente con una posible complicación", anotó.El teléfono para realizar denuncias es 33 3030 5700, extensión 35211. También se puede escribir al correo electrónico denunciasanitariassj@jalisco.gob.mx. El secretario Pérez Gómez exhortó a la población a identificar los permisos de operación del lugar al que acudan por algún tratamiento médico, el aviso sanitario, que las personas que trabajan cuenten con un título y cédula profesional y que el especialista certifique la especialidad en la que se desempeña.MF