Con el fin de detectar establecimientos que ofrecen tratamientos y productos "milagro", que representan un riesgo para la salud, la Secretaría de Salud estatal y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado (Coprisjal) exhortaron a la población a presentar denuncias y no acudir a estos lugares. El llamado llega luego de que la autoridad clausurara varios laboratorios clandestinos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que elaboraban medicamentos y sometían a pacientes a procedimientos médicos, los cuales operaban sin permisos ni licencias sanitarias.

El secretario de salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que han fortalecido la estrategia de regulación y vigilancia a establecimientos que prestan servicios de salud. Las acciones llegan luego del tratamiento de suero vitaminado en Sonora que causó la muerte de ocho personas. A través de la Coprisjal, se revisan permisos, licencias y las condiciones en las que operan clínicas y hospitales.

EL INFORMADOR / O. González

"'Aunque en el estado de Jalisco estas acciones son permanentes, son continuas, decidimos fortalecerlas para tener una mayor identificación de este tipo de riesgos y de esa manera trabajar de manera conjunta con todo el sector de salud […]. En virtud de que frecuentemente este tipo de pseudotratamientos, lo voy a decir de forma subrayada, pseudotratamientos pueden ocurrir en la clandestinidad, ahí lo que queremos es pedirle reiteradamente a la población que nos ayude con denuncias que pueden ser, por supuesto, anónimas", dijo.

A los hospitales públicos y privados, así como a las clínicas registradas, añadió el funcionario, les solicitan que notifiquen cuando un paciente presente complicaciones derivadas de haberse sometido a un tratamiento médico de este tipo.

En tanto, el titular de Coprisjal, José Antonio Muñoz Serrano, detalló que en las últimas semanas se han clausurado cuatro establecimientos clandestinos en Zapopan, Tlajomulco y Guadalajara. Uno de ellos vendía medicamentos a otros estados y manejaba varias farmacias en la ciudad, donde ofrecía tratamientos "milagro".

"Tenemos que decirle a la población, primero, que no acuda a ningún establecimiento que le ofrezca aplicarle una solución milagrosa […]. Lo segundo, que debe seguir ayudándonos con sus denuncias. Eso es muy importante, porque gracias a esa denuncia dimos con este laboratorio (en Zapopan y que contaba con un alcance nacional de pseudomedicamentos). Tercero, que los espacios para la atención de la salud, legalmente establecidos, como hospitales y clínicas, tienen que informarnos cuando reciban un paciente con una posible complicación", anotó.

El teléfono para realizar denuncias es 33 3030 5700, extensión 35211. También se puede escribir al correo electrónico denunciasanitariassj@jalisco.gob.mx. El secretario Pérez Gómez exhortó a la población a identificar los permisos de operación del lugar al que acudan por algún tratamiento médico, el aviso sanitario, que las personas que trabajan cuenten con un título y cédula profesional y que el especialista certifique la especialidad en la que se desempeña.

MF