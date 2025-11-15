Cuando Alma González regresó de unas vacaciones de cinco días en Puerto Vallarta encontró su hogar revuelto: cajones abiertos, ropa tirada, adornos movidos y el seguro de una ventana forzado. De su casa, ubicada en Las Águilas, en Zapopan, se llevaron una laptop, una cámara y cerca de 30 mil pesos en efectivo. Incluso, una pantalla de 32 pulgadas quedó lista para ser retirada. Tras el golpe, Alma instaló cámaras, seguros inteligentes y una malla electrificada para reforzar su tranquilidad.

Como ella, cientos de habitantes de la metrópoli son más vulnerables a robos durante la temporada invernal. Entre diciembre de 2024 y enero de 2025 se abrieron 258 carpetas de investigación por robo a casa habitación, según la Plataforma de Seguridad. El segundo periodo con más hurtos fue entre julio y agosto, con 229 delitos, y el tercero, entre marzo y abril, con 210. En las tres fechas coinciden los periodos vacacionales (en general o escolares), que es cuando la delincuencia azota en la ciudad.

El investigador del Colegio de Jalisco, Fernando Jiménez Sánchez, explica que diciembre es crítico porque las viviendas permanecen solas por largos lapsos y los criminales aprovechan las fiestas y distracciones. Aunque algunos municipios han impulsado cercanía policial y redes vecinales, la percepción de inseguridad persiste. Nicole García, vecina de Jardines de la Cruz, en Guadalajara, relata que, pese a tener vigilancia comunitaria, en julio le robaron un reloj y una bocina cuando pasó un fin de semana fuera.

El 23 de octubre pasado, policías tapatíos detuvieron a tres presuntos “robacasas” en Lomas del Paraíso III. Aunque Guadalajara presume una reducción del 31.5% en delitos patrimoniales, Jiménez Sánchez advierte que sin resultados claros y respuestas rápidas, ninguna medida tecnológica o comunitaria será suficiente para frenar estos delitos.

Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan concentran las colonias con mayor incidencia de robos en el área metropolitana.

Ante las vacaciones de invierno, cuando muchas viviendas quedan solas por largos periodos, expertos destacan que las medidas más efectivas para prevenir robos son instalar sistemas de videovigilancia con cobertura total y fortalecer las redes de apoyo vecinal.

Francisco Jiménez Reynoso, académico de la UdeG, recomienda crear grupos de WhatsApp por colonia con participación de vecinos, guardias privados y policías municipales para alertar en tiempo real. Sugiere también cámaras que graben continuamente, buena iluminación exterior, visibilidad plena y magueyes de seguridad en bardas. Además, pide mantener a la mano directorios policiales y números de emergencia como 911 y 089.

El investigador Fernando Jiménez Sánchez aconseja reforzar chapas, puertas y ventanas, instalar protecciones y usar alarmas vecinales. Ambos advierten que diciembre es especialmente riesgoso, pues los criminales aprovechan las fiestas y ausencias prolongadas.