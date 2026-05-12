Secretaría de Salud de Jalisco mantiene vigilancia por brote de hantavirus en crucero

Autoridades sanitarias señalaron que dicho virus tiene una letalidad de hasta 30% y que han reforzado la vigilancia epidemiológica en los aeropuertos y puertos marítimos

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Pérez Gómez, informó que mantienen vigilancia epidemiológica reforzada debido al brote de hantavirus que fue registrado en el crucero MV Hondius, donde se han reportado tres fallecimientos y al menos seis casos confirmados.

De acuerdo con el funcionario, el crucero zarpó el pasado 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, y hasta el momento se han contabilizado 11 casos probables que están relacionados con este brote.

Pérez Gómez explicó que los hantavirus difícilmente se transmiten de persona a persona, por lo que consideró poco probable que la situación tenga implicaciones epidemiológicas globales.

“Lo más probable es que la enfermedad haya sido adquirida antes de zarpar el crucero”, señaló.

Indicó que estos virus generalmente se transmiten por contacto con orina, heces o secreciones de roedores, principalmente ratas, y recordó que el periodo de incubación puede alcanzar hasta seis semanas.

Explicó que esta situación obligó a mantener en cuarentena a las personas que viajaban en el crucero durante aproximadamente cuatro semanas en alta mar, sin posibilidad de poder desembarcar en Islas Canarias, para poder completar el periodo de observación.

“Ya en este momento va a ser muy difícil que haya algún nuevo caso derivado de este crucero”, afirmó.

El secretario recordó que los hantavirus son conocidos desde la década de 1970 y reciben su nombre por el río Hantan, en Corea, donde se identificaron los primeros casos documentados.

Añadió que existen cerca de 30 genotipos del virus y dos principales formas de presentación de la enfermedad: la pulmonar y la hemorrágica-renal.

Enfatizó en que la variante pulmonar, la cual fue identificada en los pasajeros del crucero, inicia con síntomas como fiebre, dolor muscular y articular, pero posteriormente puede evolucionar hacia neumonía severa e insuficiencia respiratoria.

“El hantavirus pulmonar es uno de los más letales, con una letalidad cercana al 30%; pueden morir tres de cada 10 personas infectadas”, advirtió.

En tanto, la variante hemorrágica-renal provoca insuficiencia renal aguda y manifestaciones hemorrágicas.

El funcionario recordó que la Dirección General de Epidemiología emitió recientemente un aviso epidemiológico para reforzar la vigilancia en todo el país, aunque aclaró que actualmente no existen casos confirmados de hantavirus en México.

Asimismo, señaló que las autoridades sanitarias reforzaron los protocolos de vigilancia en aeropuertos y puertos marítimos, especialmente en Guadalajara y Puerto Vallarta, ante el flujo internacional de personas que se espera rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Tenemos vigilancia máxima para evitar cualquier riesgo para la población”, indicó.

Finalmente, el funcionario de la Secretaría de Salud recomendó realizarse una valoración médica en caso de presentar fiebre con síntomas respiratorios después de realizar viajes internacionales o al exponerse a entornos de riesgo.

MF