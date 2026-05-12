Policías de Guadalajara detienen a 244 personas en una semana

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó la detención de 244 personas entre el 4 y el 10 de mayo de 2026, como parte de distintos operativos que llevaron a cabo en el municipio.

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De acuerdo con el reporte oficial de las personas aseguradas, 204 fueron detenidas por faltas administrativas, 36 por delitos del fuero común y cuatro por delitos del fuero federal.

Comisaría de Guadalajara reporta reducción de delitos y múltiples detenciones tras operativos

Estas acciones están sucediendo en un periodo donde la misma Comisaría reportó una reducción del 21 por ciento en delitos de alto impacto y una baja del 37 por ciento en homicidios en comparación con el inicio del año 2025 , ya que han enfocado sus recursos en operativos contra el robo a negocio, de autopartes y de vehículos bajo el esquema “La Ciudad que te Cuida”.

Entre las capturas destacadas se encuentra la de José Alonso “N”, de 27 años, quien presuntamente ingresó a una ferretería sobre avenida Américas y José María Vigil, en la colonia Providencia, de donde habría robado herramientas tras realizar un boquete de aproximadamente un metro en una pared.

Asimismo, elementos que participaban en el Operativo Providencia detuvieron a José Rubén “N”, de 30 años, y Ricardo “N”, de 25, señalados por robar cerca de 15 desodorantes y tres cremas de una farmacia en la calle Providencia. El monto de lo robado fue valuado en más de mil 300 pesos.

Por otra parte, policías asignados al Operativo Centro Histórico capturaron a Jorge “N”, de 31 años, quien habría despojado con violencia de un teléfono a un hombre en el cruce de Pedro Moreno y Pavo, después de amenazarlo con un cuchillo.

En otro hecho, una mujer identificada como María “N” fue detenida sobre avenida de las Américas, entre Justo Sierra y avenida Hidalgo, luego de que presuntamente participó junto con un cómplice en el robo de una cadena de bisutería fina a una mujer.

La corporación también informó que oficiales del Escuadrón Canino LOBOS arrestaron a Salvador “N”, de 43 años, señalado por robar una tarjeta bancaria a un adulto mayor en la colonia San Andrés.

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Además, en la colonia Agustín Yáñez fue detenido Ernesto “N”, de 37 años, quien portaba alrededor de 10 tarjetas bancarias y presuntamente consumía droga al momento de su detención.

Policía tapatía recupera autos robados y localiza personas desaparecidas durante la última semana

Durante la semana, la Policía de Guadalajara recuperó 14 vehículos y nueve motocicletas con reporte de robo, además de asegurar seis armas de fuego, 22 cartuchos, 13 gramos de droga sintética y 857 gramos de aparente marihuana. Además, indicó que también fueron detenidos 16 presuntos narcomenudistas.

Finalmente, la Unidad de Búsqueda de Personas de Guadalajara reportó la localización de 13 personas que contaban con reporte de no localización.

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