El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores, compareció ante el Congreso del estado como parte de la glosa del primer informe de gobierno de Pablo Lemus.

En la comparecencia, que inició con una hora de retraso, el funcionario estatal destacó los avances académicos en la entidad, mientras que diputados locales cuestionaron principalmente la deserción escolar y las reglas del fideicomiso de infraestructura educativa que permite la rehabilitación y renovación de planteles escolares.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, señaló que hay casos de escuelas en Jalisco que, pese a cumplir con los requisitos para ser renovadas, no han sido incluidas por el gobierno estatal.

“Las reglas de operación del fideicomiso obedecen a las impuestas por el Comité Técnico. Y dadas las condiciones en las que nosotros tendríamos aquí que estar viendo, desde el presupuesto, no únicamente la cantidad, sino también las acciones que se van a realizar, hemos detectado que existen centros escolares que cumplen con los requisitos establecidos —como contar con matrícula suficiente, ventanilla de rehabilitación, ser únicos en su localidad y tener alta demanda— pero no están siendo considerados”.

Falta de esclarecimiento en fideicomisos para renovar planteles escolares

La diputada Mariana Casillas también cuestionó que no existan reglas claras en el fideicomiso para renovar los planteles escolares.

Por su parte, Brenda Carrera, del Partido Verde, criticó que el uso de celulares no contribuye al aprendizaje de los menores y cuestionó la falta de una política estatal para regular el uso de teléfonos móviles en las aulas. Señaló que el celular es un distractor, un riesgo para el reclutamiento de menores y que detona ansiedad y otros problemas, además de recordar que Dinamarca prohibió el acceso de menores a estos dispositivos.

El secretario de Educación respondió que todos los planteles escolares con daños o fallas serán atendidos. Acusó que Jalisco es uno de los estados que menos recursos recibe de la Federación para el sector educativo y aseguró que el abandono escolar ha disminuido.

“Por alumno no llegamos ni a los 19 mil pesos al año y hay estados que reciben 35 mil pesos por alumno. Tenemos un maltrato presupuestal muy grande”.

Afirmó además que el modelo educativo de Jalisco permite generar mejores condiciones de aprendizaje en comparación con la Nueva Escuela Mexicana.

