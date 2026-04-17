No es Tequila ni Guadalajara: el municipio de Jalisco con una iglesia coronada que te hará sentir en Europa

Cuando pensamos en Jalisco, automáticamente imaginamos los campos de agave o la vibrante capital tapatía. Sin embargo, el verdadero asombro arquitectónico se esconde en Puerto Vallarta, un destino que resguarda a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe . Esta edificación no es una iglesia cualquiera; su torre principal está rematada por una monumental corona que evoca los grandes templos barrocos europeos. Caminar por sus calles empedradas, rodeadas de pintorescas fachadas blancas y techos de teja roja, te hará dudar si estás en la costa mexicana o en un antiguo pueblo del Mediterráneo.

La historia de este recinto es tan fascinante como su fachad: construida sobre los cimientos de una pequeña capilla de 1901, la obra principal se desarrolló entre 1930 y 1940. Su edificación fue un verdadero reto, ya que tuvo que pausarse durante cuatro años debido a los conflictos de la Guerra Cristera. Hoy, este templo es el corazón espiritual y cultural del puerto, demostrando cómo la fe y el arte de los habitantes locales lograron levantar un monumento que desafía el tiempo y enamora a miles de turistas cada año.

El misterio detrás de la corona gigante de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Puerto Vallarta

¿Quién diseñó esta maravilla y cómo llegó a lo más alto? Durante años, un mito popular aseguraba que la corona era una réplica exacta de la tiara de la emperatriz Carlota de Bélgica. No obstante, la realidad es mucho más auténtica y local. El diseño original fue concebido por el escultor José Esteban Ramírez Guareño en 1965 , buscando coronar la torre con un símbolo de devoción que se viera desde cualquier punto de la bahía. Esta mezcla de estilos neoclásicos y renacentistas le otorga una personalidad única que no encontrarás en ninguna otra iglesia de la república mexicana.

Pero la corona que vemos hoy en día ha sobrevivido a la furia de la naturaleza, demostrando la resiliencia de este destino. En 1995, un fuerte terremoto de 6 grados en la escala de Richter sacudió la región y destruyó por completo la estructura original. Lejos de rendirse, la comunidad se unió para restaurarla. Fue en el año 2009 cuando el reconocido artista jalisciense Carlos Terrés esculpió la versión actual, devolviéndole su esplendor y asegurando que este ícono siga brillando bajo el sol del Pacífico.

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Guía rápida para tu visita a este tesoro de Puerto Vallarta

Si te preguntas cuándo y dónde vivir esta experiencia, la respuesta es sencilla: cualquier época del año es perfecta, y e l templo se ubica en el corazón del centro histórico, a tan solo dos cuadras del famoso malecón. Llegar es muy fácil, solo debes dirigirte a la plaza principal y dejarte guiar por la imponente torre que se recorta contra el cielo azul. Te recomendamos visitarla al atardecer, cuando los rayos del sol tiñen la corona de tonos dorados y la brisa marina refresca el ambiente, creando el escenario perfecto para tus fotografías de Google Discover.

Para que aproveches al máximo tu escapada a este rincón europeo en México, aquí tienes unos tips rápidos y esenciales:

Llega temprano: Las mañanas ofrecen la mejor luz natural para capturar la fachada sin multitudes.

Las mañanas ofrecen la mejor luz natural para capturar la fachada sin multitudes. Explora el interior: No te quedes solo con la corona exterior; admira el altar de mármol y las hermosas pinturas de madera.

No te quedes solo con la corona exterior; admira el altar de mármol y las hermosas pinturas de madera. Camina por la Zona Romántica : A pocos pasos, encontrarás galerías de arte y cafés con un ambiente bohemio inigualable.

: A pocos pasos, encontrarás galerías de arte y cafés con un ambiente bohemio inigualable. Asiste en diciembre: Si viajas entre el 1 y el 12 de diciembre, vivirás las vibrantes fiestas patronales llenas de color, tradición y fuegos artificiales.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-