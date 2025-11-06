Empresarios de Jalisco reconocieron los logros en materia económica, programas sociales y manejo de la deuda durante el primer año de gobierno de la administración de Pablo Lemus. Asimismo, consideraron que hay pendientes en seguridad, infraestructura y Estado de derecho, entre otros.

"Nosotros presentamos al gobernador hace más de un año nuestra propuesta para la competitividad y el desarrollo inclusivo de Jalisco, él firmó estos acuerdos y después de un año de analizar concluimos que hay avance en el 74 por ciento de ellos", explicó Raúl Flores López, presidente del Centro Empresarial de Jalisco.

Sin embargo, el dirigente patronal dijo que hay algunos retos que se tienen que consolidar, como el Estado de derecho, que ha sido uno de los temas en los que han estado insistiendo en los últimos meses.

"Por eso hemos empujado tanto el tema de la reforma judicial del estado, estamos muy preocupados para que Jalisco se consolide como el oasis no soplo de la invasión, sino del Estado de derecho", aseguró.

Raúl Flores López dijo que se requiere de una reforma al Poder Judicial, ya que es un proyecto que se trabajó desde el sector empresarial, universidades y organismos de la sociedad civil.

"Si le damos certidumbre al estado, van a llegar los empleos y van a llegar las inversiones que tanto se necesitan", añadió.

Antonio Lancaster Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, destacó que uno de los principales aciertos del mandatario es el crecimiento económico y el diálogo director con los organismos empresariales.

"Yo creo que crecer en exportaciones, crecimos en empleo, aunque no como quisiéramos, pero sí más que a nivel nacional, creo que es el diálogo y sobre todo la relación y el tema de ir en conjunto para los temas nacionales, no lo habíamos visto y creo que es algo muy bueno", dijo.

El dirigente de los industriales comentó que el reto de la administración estatal para el próximo año será garantizar un presupuesto para el crecimiento de Jalisco. Por su parte, Aurelio López Rocha, presidente del Consejo Regulador del Tequila, destacó los logros, materia de inversiones y empleos pese a la incertidumbre económica.

"Yo creo que ha sido muy bueno, me parece que el gobernador ha sabido establecer una buena, los números tanto de él como del desarrollo de Jalisco están muy bien", afirmó.

Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, dijo que fue un año positivo, pero hay algunos retos por resolver. "El gobernador ha tenido que luchar a contracorriente porque no ha tenido poyos de la federación en el presupuesto y de cualquier manera se han logrado obras de infraestructura importantes", afirmó.

El dirigente de los exportadores hijo que hay retos en infraestructura y movilidad que requieren atenderse como la Avenida López Mateos, la salida a Nogales, las carreteras federales, entre otros.

AO

