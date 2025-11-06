Empresarios, rectores y actores políticos urgieron al Congreso del Estado a que se concrete la reforma al Poder Judicial en Jalisco.

Gobernador de Jalisco pidió avanzar en la reforma al Poder Judicial

Raúl Flores López, presidente del Centro Empresarial de Jalisco, calificó como positivo que el Gobernador de Jalisco haya pedido a los legisladores avanzar en dicha reforma. “Si queremos más empleos, más inversión, todo tiene que ver con la reforma al Poder Judicial; si queremos un Estado de derecho, es la reforma al Poder Judicial”, afirmó.

Raúl Flores López, presidente del Centro Empresarial de Jalisco, calificó como positivo que el Gobernador de Jalisco haya pedido a los legisladores avanzar en dicha reforma. EL INFORMADOR/ J. ACOSTA

El dirigente empresarial pidió que se priorice la iniciativa ciudadana sobre los intereses políticos. “Ellos tienen que entender: aquí no se trata de estar respaldando otra iniciativa más que la de nosotros, la que nació desde la sociedad civil; es una iniciativa que está fundamentada por expertos”, sostuvo.

Es importante abordar la discusión de la reforma

Karla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara, mencionó que es importante abordar la discusión de la reforma. “Participamos en las mesas junto con otras universidades y estuvimos planteando nuestras propuestas. La idea es que estén ahí los mejores perfiles que puedan participar”, comentó.

La rectora se manifestó a favor de la tómbola, pero siempre y cuando previamente haya una selección de los mejores perfiles.

Karla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara, mencionó que es importante abordar la discusión de la reforma. EL INFORMADOR/ J. ACOSTA

“Me parece que es un tema muy importante que se tiene que estar abordando a la brevedad; es uno de los temas trascendentales que tendrán que estarse discutiendo en el Congreso”, añadió.

Una reforma que beneficie a todos los jaliscienses

El Alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, se manifestó a favor de que se concrete una reforma que beneficie a todos los jaliscienses. “En Jalisco no estamos acostumbrados a improvisar: cómo se va a sortear a una persona para ver si va a ser juez o no. Es un tema delicado; que sorteen los partidos del mundial, pero que no sorteen a los jueces”, comentó.

Añadió que hay una nueva propuesta de reforma entregada por universidades y especialistas, por lo que se debe buscar la mejor opción.

Al cuestionarle sobre la alianza entre los diputados de Morena y PAN en el Congreso para la reforma al Poder Judicial, el Alcalde zapopano dijo que se trató de una unión de acuerdo con sus intereses. “Yo no lo vería como alianzas. Fue la decisión que se tomó; ellos se unieron para tomar una decisión, pero no lo considero alianza”, sostuvo.

Se ha trabajado en la reforma desde hace un año

Por su parte, José Luis Tostado, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, explicó que se ha trabajado en la reforma desde hace un año. “Estamos en el ánimo del diálogo y de la construcción de acuerdos, de trabajar por Jalisco. Reconocemos la invitación del Gobernador; venimos trabajando y buscando acuerdos desde el 1 de noviembre del año pasado, y así vamos a seguir trabajando”.

José Luis Tostado, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, explicó que se ha trabajado en la reforma desde hace un año. EL INFORMADOR/ J. ACOSTA

Admitió que hay coincidencias y diferencias entre las distintas fracciones sobre las siete propuestas legislativas que existen para la reforma al Poder Judicial. “Eso encontrará, en diferentes momentos, puntos de encuentro y diferencias; pero con la seguridad de que tenemos que sacar la mejor reforma. Nosotros esperaríamos que, antes del receso del 22 de diciembre, tuviéramos un avance significativo por el bien del Poder Judicial del estado”, concluyó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS