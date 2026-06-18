Un inusual avistamiento encendió las alertas al sur de Puerto Vallarta: monos arañas fueron captados deambulando por la Carretera Federal 200, a la altura de Mismaloya. ¿Qué hace una especie protegida tan cerca del asfalto y qué riesgos implica esto para la fauna local y los conductores hoy?

Un paseo inesperado sobre el asfalto

El peculiar suceso tuvo lugar sobre la Carretera Federal 200, en el tramo que conecta con la delegación de Mismaloya. Esta vialidad es conocida por su constante flujo vehicular y su cercanía con áreas naturales.

Conductores que transitaban por esta ruta de Jalisco se vieron sorprendidos. A un costado de la vía, un primate caminaba con comodidad, ignorando el peligro de los automóviles.

Ante la escena, varios automovilistas disminuyeron la velocidad para evitar un accidente. Aprovecharon para observar al animal y registrar el momento con las cámaras de sus teléfonos celulares.

Las imágenes no tardaron en circular rápidamente a través de plataformas digitales. Los usuarios de redes sociales expresaron asombro y preocupación por la presencia del ejemplar tan expuesto.

En las grabaciones difundidas, se aprecia cómo el animal se desplaza de manera tranquila. Camina por la orilla de la carpeta asfáltica, a escasos metros de los vehículos. Luego aparecieron más ejemplares.

Esta zona geográfica es considerada una de las principales puertas de acceso a la sierra occidental. Además, colinda con la costa sur, un entorno que sirve como refugio silvestre.

La expansión urbana en esta región ha invadido progresivamente los corredores biológicos naturales. Esto obliga a muchas especies a desplazarse hacia zonas de alto riesgo buscando alimento o refugio.

El misterio sobre el paradero de los primates

Hasta el momento, existe incertidumbre sobre el destino de estos peculiares caminantes. Se desconoce si la Profepa o alguna autoridad ambiental acudió al lugar para resguardar al ejemplar.

Tampoco hay certeza de si los primates lograron regresar por sus propios medios a una zona segura. La densa vegetación que rodea la carretera podría haberles facilitado el escape.

Algunas versiones comenzaron a circular en referencia a que los animales habrían escapado de un zoológico en Mismaloya.

Una especie protegida bajo amenaza constante

El mono araña es una de las especies más emblemáticas de la fauna mexicana. Debido a su vulnerabilidad, se encuentra catalogada como una especie estrictamente protegida por las leyes.

Lamentablemente, esta especie enfrenta graves amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. Entre los principales peligros destacan la fragmentación de los ecosistemas, la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal.

Especialistas en conservación han emitido recomendaciones claras ante avistamientos cerca de zonas urbanas. Subrayan que la prioridad debe ser el bienestar del animal y la seguridad de las personas.

Los expertos piden a la población evitar acercarse, intentar alimentarlos o tratar de capturarlos. Estas acciones alteran el comportamiento natural de los primates y los exponen a peligros mayores.

Cualquier interacción no planificada representa un riesgo grave para el animal y los ciudadanos. Por ello, la mejor acción es mantener distancia y reportar el avistamiento a las autoridades competentes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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