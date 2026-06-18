El Gobierno de Zapopan informó que este jueves 18 de junio habrá cierres viales en el municipio con motivo de “La Fiesta del Futbol” que se realizará en Plaza de las Américas.

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Los cierres viales se llevarán a cabo en un horario de 4:00 pm a 10:00 pm en las siguientes calles:

28 de Enero.

5 de Mayo.

Toma en cuenta que si quieres asistir a “La Fiesta del Futbol” en tu carro, el acceso al estacionamiento es por las calles Javier Mina y Eva Briseño.

Rutas alternas

Las rutas alternas son:

Avenida Hidalgo.

Gómez Farias.

Javier Mina.

Avenida de las Américas.

Avenida Aurelio Ortega.

CORTESÍA/Gobierno de Zapopan

En “La Fiesta del Futbol” en Plaza de las Américas podrás disfrutar de ver el partido de México contra Corea del Sur que inicia a las 7:00 pm en la pantalla gigante de forma completamente gratuita, además habrá comida y bebidas en un ambiente completamente familiar.

El evento contará con tres puntos principales de acceso para los asistentes. Uno estará ubicado en el cruce de la calle Emiliano Zapata con el Andador 20 de Noviembre, frente a la Basílica; otro se habilitará sobre la avenida Hidalgo, junto al corredor comercial; y un tercero estará en la calle Eva Briseño.

Con el objetivo de garantizar un ambiente seguro y familiar, se instalarán filtros de seguridad, módulos de Protección Civil y servicios médicos en cada una de las sedes durante toda la realización del evento.

Entre los objetos cuyo ingreso estará prohibido se encuentran armas de fuego, banderas con astas de madera o metal, bengalas, cohetes, bombas de humo, alimentos y bebidas, bastones para selfies, paraguas, encendedores, cinturones con hebillas de gran tamaño, mochilas voluminosas, baterías externas, dispositivos láser, objetos punzocortantes y mascotas.

CORTESÍA/Gobierno de Zapopan

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