Capibaras del Zoológico Guadalajara predicen quién ganará el partido entre México vs Corea del Sur

Los capibaras del Zoológico Guadalajara; Maya, Momo y Amy dieron su pronóstico para el partido de este jueves del Mundial 2026 entre la Selección de México contra la de Corea del Sur que, de acuerdo con los roedores más grandes del mundo, concluirá en un empate.

A través de redes sociales el Zoológico Guadalajara compartió un video en donde Maya, Momo y Amy exploraron los elementos alusivos a los equipos participantes; en cada lado de un tronco había un balón con el nombre de cada país, y cada uno de los capibaras eligió según su curiosidad e instinto.

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CORTESÍA/ Zoológico Guadalajara

“Maya, Momo y Amy participaron en una dinámica de enriquecimiento especialmente preparada para despertar su curiosidad y poner a prueba su “olfato futbolero” escribió el recinto en sus redes sociales.

Los capibaras probaron el enriquecimiento de cada uno de los países, por lo que de acuerdo con pronóstico, el partido de México vs Corea del Sur terminará en empate.

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Zoológico Guadalajara tendrá entradas gratis para niños y a 95 pesos para adultos si México le gana a Corea del Sur

El Zoológico Guadalajara anunció que si la Selección Mexicana gana el partido de este jueves contra Corea del Sur, tendrá entradas gratuitas para niñas y niños en su Paquete Guadazoo, mientras que los adultos pagarán precio de niño a tan solo 95 pesos.

La promoción aplicará únicamente este viernes 19 y sábado 30 de junio del 2026 comprando las entradas del paquete Guadazoo directamente en taquilla, sin embargo, es necesario acudir con el jersey de la selección mexicana al momento de la compra.

¡Ojo! si no traes tu camisa de la selección mexicana al momento de tu compra no podrán hacerte valida la promoción.

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CORTESÍA/ Zoológico Guadalajara

Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia:

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Colonia Huentitán el Bajo,

Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

El horario del Zoológico Guadalajara es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

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